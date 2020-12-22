Hatayspor Trabzonspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda ligin yeni takımlarından Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 74. dakikada Vitor Hugo'dan geldi.

Türkiye Kupası 5. turda Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada 2 gol atan Vitor Hugo, bu karşılaşmada attığı golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET

Trabzonspor zorlu Hatay deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi moral depoladı.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u deplasmanda deviren bordo-mavililer Süper Lig'de Avcı ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

49. dakikada Traore'nin pasında Aabid, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak auta gitti.

74. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Vitor Hugo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

79. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Djaniny'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.