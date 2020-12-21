Antalyaspor Kayserispor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Amilton ve Fredy'den geldi.



Akdeniz ekibi bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise aynı haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek.



ANTALYASPOR 4 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Son haftalarda çıkış yakalayan Antalyaspor'un Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmüyor. Akdeniz ekibi söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

KAYSERİSPOR'UN HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI!

Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor, Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Samet Aybaba'nın öğrencilerinin 3 puan hasreti 8 maça çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.