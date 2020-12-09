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1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen nedeniyle ertelenen mücadelede , sahasında Aytemiz 'u konuk etti. Stadı'nda oynanan kritik maç BeIN Sports 1'den canlı yayınlandı. Son derece çekişmeli geçen müsabakayı 1-0 kazanan Göztepe önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor ise üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:28 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:28
Göztepe Alanyaspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de, 'de yaşanan nedeniyle ertelenen - karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zlatko Tripic kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI!
Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Alanyaspor ise iyi başlangıç yaptığı ligde üst üste ikinci maçtan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!
Alanyaspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü. Orta saha oyuncusu, sarı kart ile birlikte Beşiktaş maçını kaçıracak. Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.

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