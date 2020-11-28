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FK - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? |

'in 10. haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:07
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde FK ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Gaziantep: , Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, .

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, , Hadebe, , Karim Hafez, Acquah, Cueva, Lukoki, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, .

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