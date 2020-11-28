Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Hadebe, Semih Kaya, Karim Hafez, Acquah, Cueva, Lukoki, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.