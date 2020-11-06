Beşiktaş'ın serisi Gaziantep'te bitti | Gaziantep - Beşiktaş: 3-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftası açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'den geldi.

Beşiktaş'ın tek sayısını ise Cyle Larin kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11'e çıkardı, Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

KARTAL 10 KİŞİ TAMAMLADI

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın genç kalecisi Ersin Destanoğlu 55. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

WELINTON SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maç öncesinde kadrodan çıkartılan Necip Uysal'ın ardından bir şok da Welinton'dan geldi. Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'den sonra belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.