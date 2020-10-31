Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıyı Alexandru Maxim'in 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Başkent ekibi, aradığı golü Daniel Candeias'la buldu. Portekizli futbolcu, 56. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puan kazandırdı.

Ligde iki maç sonra puanla tanışan Gençlerbirliği puanını 5'e çıkarırken, 6 haftadır bileği bükülmeyen Gaziantep ise 8 puana yükseldi.