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1-1 FK | MAÇ SONUCU

'in 7. haftasında ile FK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Gaziantep ise puanını 8 yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:24
Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'in 7. haftasında ile FK, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıyı Alexandru Maxim'in 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Başkent ekibi, aradığı golü Daniel Candeias'la buldu. Portekizli futbolcu, 56. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puan kazandırdı.

Ligde iki maç sonra puanla tanışan Gençlerbirliği puanını 5'e çıkarırken, 6 haftadır bileği bükülmeyen Gaziantep ise 8 puana yükseldi.

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