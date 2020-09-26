Göztepe 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Göztepe ile Gaziantep FK'nın gol düellosunda kazanan çıkmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Kırmızı-siyahlılar, 7. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve soyunma odasına Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Göztepe 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü Maxim söyledi. Rumen futbolcu 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Müsabaka bu sonuçla sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe 5 puana ulaşırken, Gaziantep FK'nın ise 2 puanı bulunuyor.



Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.