Haberler Süper Lig Göztepe 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

’in 3. haftasında sahasında ’yı ağırladı. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren konuk ekip Maxim'in 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Gaziantep FK'nın diğer golü Muhammet Demir'den gelirken, İzmir ekibinin gollerini Soner Aydoğdu ve Brown Ideye kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:09 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:17
Göztepe 2-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

ile 'nın gol düellosunda kazanan çıkmadı. Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Kırmızı-siyahlılar, 7. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve soyunma odasına Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Göztepe 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü Maxim söyledi. Rumen futbolcu 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Müsabaka bu sonuçla sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe 5 puana ulaşırken, Gaziantep FK'nın ise 2 puanı bulunuyor.

'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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