Maçlar 1 Ekim’de yüzde 30 seyircili
TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce ekim ayından itibaren seyirci almaya başlayacaklarının müjdesini vermesinin ardından, McDonalds'la sponsorluk anlaşmasında da tarihi verdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce ekim ayından itibaren seyirci almaya başlayacaklarının müjdesini vermesinin ardından, McDonalds'la sponsorluk anlaşmasında da tarihi verdi. TFF Başkanı Özdemir, "1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maçlar 1 Ekim’de yüzde 30 seyircili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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