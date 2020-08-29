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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Maçlar 1 Ekim’de yüzde 30 seyircili

Maçlar 1 Ekim’de yüzde 30 seyircili

Başkanı , daha önce ekim ayından itibaren seyirci almaya başlayacaklarının müjdesini vermesinin ardından, 'la sponsorluk anlaşmasında da tarihi verdi.

Başkanı , daha önce ekim ayından itibaren seyirci almaya başlayacaklarının müjdesini vermesinin ardından, 'la sponsorluk anlaşmasında da tarihi verdi. TFF Başkanı Özdemir, "1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 29.8.2020
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