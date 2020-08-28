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28 Ağustos 2020, Cuma
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7. imza Alex'ten

7. imza Alex'ten

'in yeni ekibi, transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, 7. imzasını Yunan sağ bek 'e attırdı.

'in yeni ekibi, transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, 7. imzasını Yunan sağ bek 'e attırdı. Bordo-beyazlılar, bonservisi Ligue 1 ekibi St Etienne'deki 22 yaşındaki Katranis'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Orta sahada da oynayabilen genç savunmacı, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Yunan takımı Atromitos'ta 28 maçta 1 gol, 2 asist üretirken, 10 da sarı kart gördü.
  1. 28.8.2020
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