Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig MHK'nin yeni başkanı belli oldu!

'nun () yeni başkanı !

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı!

'ten boşalan başkanlığına getirilecek. Tatlı'nın başkanlığındaki 'nın başkan vekili ise olacak.

ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki 'na çevrildi. () yönetimi yarın toplanarak yeni 'yı atayacak.

DHA'nın haberine göre; 'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, , , , Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 00:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA