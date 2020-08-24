Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı!
Zekeriya Alp'ten boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Serdar Tatlı getirilecek. Tatlı'nın başkanlığındaki MHK'nın başkan vekili ise Metin Tokat olacak.
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
DHA'nın haberine göre; Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 00:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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