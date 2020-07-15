Zirvede dev kayıp
İşte Süper Lig bu... Şampiyonluğa oynayan Başakşehir ile Trabzonspor öne geçtikleri karşılaşmaları kaybettiler. Sivasspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederken Beşiktaş da Malatya'da güldü. Cimbom ise yine kayıp.
Süper Lig'de oldukça ilginç bir haftayı geride bıraktık. Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etme şansı da vardı, Trabzonspor'un aradaki farkı indirme ihtimali de bulunuyordu. İkisi de öne geçti, İstanbul temsilcisi Konyaspor'a, Karadeniz Fırtınası ise Denizlispor'a kaybetti. İki maç da beraberlikle sonuçlanınca Başakşehir 4 golle yenildiği haftada büyük avantaj yakaladı. Haftaya Kayserispor mücadelesinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Trabzonspor ise yine rakibinin kaybını bekleyecek.
KARTAL'A LİG KISA GELDİ
Beşiktaş pandemi sonrasının en iyi takımlarından biri. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor engelini de aştılar. Ligin boyu biraz daha uzun olsa üst sıralara yetişebilirlerdi. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'a kaybederken Galatasaray da kazanamama alışkanlığını sürdürdü. 3 puan hasreti 8 haftaya çıktı. Ankaragücü, Galatasaray galibiyetiyle bir nebze de olsa ümitlendi. Kayserispor, Mensah ve Angelo'nun kırmızı gördüğü maçta kaybetti. Konyaspor, Başakşehir'i yenerek ateş hattından çıktı.
HAFTANIN GOLÜ: FAROUK MIYA KONYASPOR
Konyaspor'un yıldızı önüne düşen topu mükemmel kontrol etti. Akrobatik bir vuruşla ağları sarstı.
HAFTANIN ASİSTİ: JONSSON KONYASPOR
Yeşil-beyazlıların Başakşehir'i mağlup ettiği haftada Jonsson 4. golün pasını müthiş verdi. Skubic'i bir anda kaleciyle karşı karşıya bıraktı.
HAFTANIN KURTARIŞI: SAMASSA SİVASSPOR
Yiğidolar deplasmanda Fenerbahçe'yi devirirken Samassa kritik bir kurtarış yaptı. Maçın son şutunda Ozan çok sert vurdu. Samassa harika çıkardı.
GOL KRALLIĞI: CISSE ALANYASPOR
Cisse ............ALANYA..........22
Sörloth..........TRABZON....... 21
Jahovic........ANTALYA.........16
Muriç............F.BAHÇE.........15
Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14
ASİST KRALLIĞI: EDİN VISCA BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.13
Ömer............G.SARAY.........10
Caner............BEŞİKTAŞ.......10
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8
HAFTANIN HOCASI: RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR
Koronavirüsün olumsuz etkilediği takımlardan biri Sivasspor. Konsantrasyonlarını yüksek tutabilseler işler farklı olabilirdi. Bu hafta F.Bahçe'yi devirirken Rıza Çalımbay'ın presi Yatarabe'ye atılan uzun toplarla kırma planı işledi.
HAFTANIN OLAYI: DEVLERİN BELALISI DENİZLİ
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların en korktuğu rakip belki de Denizlispor. Horozlar 1988'de Beşiktaş'ı şampiyonluktan etmişti. 2007'de ise Fenerbahçe'nin yoluna taş koymuşlardı. Bu sezon henüz bitmedi ancak geride bıraktığımız haftada Trabzonspor'u mağlup ederek bordomavililerin şampiyonluk ümitlerini azalttılar
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Mensah (Kayserispor) Angelo (Kayserispor)
SARI KART: Ceyhun (Alanyaspor) Orgill (Ankaragücü) N'Koudou (Beşiktaş) Sosa (Trabzonspor) Samassa (Sivasspor) Miya (Konyaspor)
HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR
Kümede kalmaya çalışan Konyaspor, şampiyonluğa oynayan Başakşehir'i devirdi. Hem de 4 gollü bir galibiyet elde etti.
HAFTANIN YILDIZI: MIYA KONYASPOR
HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU
Usta yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir ve Trabzonspor'un mağlubiyetlerini değerlendirdi. Fırtına'nın zirve yarışında büyük hatalar yaptığını söyledi: "Konya'da Rus ruleti vardı. Bu ruleti Konyaspor kazandı. Trabzonspor ise Denizli'de adeta intihar etti. Sonunda kendi ipini çekti. Bu saatten sonra Başakşehir şampiyonluğa çok yakın"
İNENLER
EMRE AKBABA
MENSAH
NABİL DİRAR
TRABZONSPOR
ÇIKANLAR
STANCU
ESTUPİNAN
BEŞİKTAŞ
FUAT ÇAPA
HAFTANIN FOTOĞRAFI: Süper Lig'de kümede kalmaya oynamak bambaşka bir psikoloji. Başakşehir'e 4. golü atan Skubic de topu filelere gönderdikten sonra duygusaldı. Uzun süre ağladı.
DENİZLİSPOR, TRABZONSPOR'U İLK KEZ 2 MAÇTA DA DEVİRDİ
Horozlar'ın şansı bu sezon Trabzonspor'a karşı tutuyor. Ege temsilcisi, bordo-mavili takımla Süper Lig'deki iki randevusunu da kazandı. Denizlispor hem Şenol Güneş hem de Atatürk Stadı'nda 2-1'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Yeşilsiyahlılar, Karadeniz Fırtınası'nı Türkiye Kupası'nda da 2-0 mağlup etmiş ancak penaltılar sonrasında elenmişti.
KONYASPOR'UN 16 MAÇLIK HASRETİ BU HAFTA SONA ERDİ
Bülent Korkmaz ve öğrencileri, Konyaspor'un Medipol Başakşehir'e karşı kötü serisini sonlandırdı. Yeşil-beyazlılar, Ekim 2007'de İstanbul temsilcisini 3-2 mağlup ettikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada da rakibini yenememişti. Bu dönemde 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almışlardı. Konyaspor'un bu uzun hasreti bitti. 4-3'lük zafer sonrası büyük sevinç yaşadılar.
SİVASSPOR'UN YILDIZI EMRE KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ağları 8 kez sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Emre Kılınç bu sezon Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırdı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında ise 1'er golü bulunuyor.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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