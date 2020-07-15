Zirvede dev kayıp

Süper Lig'de oldukça ilginç bir haftayı geride bıraktık. Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etme şansı da vardı, Trabzonspor'un aradaki farkı indirme ihtimali de bulunuyordu. İkisi de öne geçti, İstanbul temsilcisi Konyaspor'a, Karadeniz Fırtınası ise Denizlispor'a kaybetti. İki maç da beraberlikle sonuçlanınca Başakşehir 4 golle yenildiği haftada büyük avantaj yakaladı. Haftaya Kayserispor mücadelesinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Trabzonspor ise yine rakibinin kaybını bekleyecek.



KARTAL'A LİG KISA GELDİ

Beşiktaş pandemi sonrasının en iyi takımlarından biri. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor engelini de aştılar. Ligin boyu biraz daha uzun olsa üst sıralara yetişebilirlerdi. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'a kaybederken Galatasaray da kazanamama alışkanlığını sürdürdü. 3 puan hasreti 8 haftaya çıktı. Ankaragücü, Galatasaray galibiyetiyle bir nebze de olsa ümitlendi. Kayserispor, Mensah ve Angelo'nun kırmızı gördüğü maçta kaybetti. Konyaspor, Başakşehir'i yenerek ateş hattından çıktı.



HAFTANIN GOLÜ: FAROUK MIYA KONYASPOR

Konyaspor'un yıldızı önüne düşen topu mükemmel kontrol etti. Akrobatik bir vuruşla ağları sarstı.



HAFTANIN ASİSTİ: JONSSON KONYASPOR

Yeşil-beyazlıların Başakşehir'i mağlup ettiği haftada Jonsson 4. golün pasını müthiş verdi. Skubic'i bir anda kaleciyle karşı karşıya bıraktı.



HAFTANIN KURTARIŞI: SAMASSA SİVASSPOR

Yiğidolar deplasmanda Fenerbahçe'yi devirirken Samassa kritik bir kurtarış yaptı. Maçın son şutunda Ozan çok sert vurdu. Samassa harika çıkardı.



GOL KRALLIĞI: CISSE ALANYASPOR

Cisse ............ALANYA..........22

Sörloth..........TRABZON....... 21

Jahovic........ANTALYA.........16

Muriç............F.BAHÇE.........15

Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14



ASİST KRALLIĞI: EDİN VISCA BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.13

Ömer............G.SARAY.........10

Caner............BEŞİKTAŞ.......10

Mensah........KAYSERİ............8

Sörloth..........TRABZON.........8



HAFTANIN HOCASI: RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR

Koronavirüsün olumsuz etkilediği takımlardan biri Sivasspor. Konsantrasyonlarını yüksek tutabilseler işler farklı olabilirdi. Bu hafta F.Bahçe'yi devirirken Rıza Çalımbay'ın presi Yatarabe'ye atılan uzun toplarla kırma planı işledi.

HAFTANIN OLAYI: DEVLERİN BELALISI DENİZLİ

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların en korktuğu rakip belki de Denizlispor. Horozlar 1988'de Beşiktaş'ı şampiyonluktan etmişti. 2007'de ise Fenerbahçe'nin yoluna taş koymuşlardı. Bu sezon henüz bitmedi ancak geride bıraktığımız haftada Trabzonspor'u mağlup ederek bordomavililerin şampiyonluk ümitlerini azalttılar



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Mensah (Kayserispor) Angelo (Kayserispor)



SARI KART: Ceyhun (Alanyaspor) Orgill (Ankaragücü) N'Koudou (Beşiktaş) Sosa (Trabzonspor) Samassa (Sivasspor) Miya (Konyaspor)



HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR

Kümede kalmaya çalışan Konyaspor, şampiyonluğa oynayan Başakşehir'i devirdi. Hem de 4 gollü bir galibiyet elde etti.



HAFTANIN YILDIZI: MIYA KONYASPOR



HAFTANIN SÖZÜ: ERMAN TOROĞLU

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir ve Trabzonspor'un mağlubiyetlerini değerlendirdi. Fırtına'nın zirve yarışında büyük hatalar yaptığını söyledi: "Konya'da Rus ruleti vardı. Bu ruleti Konyaspor kazandı. Trabzonspor ise Denizli'de adeta intihar etti. Sonunda kendi ipini çekti. Bu saatten sonra Başakşehir şampiyonluğa çok yakın"



İNENLER



EMRE AKBABA

MENSAH

NABİL DİRAR

TRABZONSPOR



ÇIKANLAR



STANCU

ESTUPİNAN

BEŞİKTAŞ

FUAT ÇAPA



HAFTANIN FOTOĞRAFI: Süper Lig'de kümede kalmaya oynamak bambaşka bir psikoloji. Başakşehir'e 4. golü atan Skubic de topu filelere gönderdikten sonra duygusaldı. Uzun süre ağladı.



DENİZLİSPOR, TRABZONSPOR'U İLK KEZ 2 MAÇTA DA DEVİRDİ

Horozlar'ın şansı bu sezon Trabzonspor'a karşı tutuyor. Ege temsilcisi, bordo-mavili takımla Süper Lig'deki iki randevusunu da kazandı. Denizlispor hem Şenol Güneş hem de Atatürk Stadı'nda 2-1'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Yeşilsiyahlılar, Karadeniz Fırtınası'nı Türkiye Kupası'nda da 2-0 mağlup etmiş ancak penaltılar sonrasında elenmişti.



KONYASPOR'UN 16 MAÇLIK HASRETİ BU HAFTA SONA ERDİ

Bülent Korkmaz ve öğrencileri, Konyaspor'un Medipol Başakşehir'e karşı kötü serisini sonlandırdı. Yeşil-beyazlılar, Ekim 2007'de İstanbul temsilcisini 3-2 mağlup ettikten sonra çıktığı 16 karşılaşmada da rakibini yenememişti. Bu dönemde 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almışlardı. Konyaspor'un bu uzun hasreti bitti. 4-3'lük zafer sonrası büyük sevinç yaşadılar.



SİVASSPOR'UN YILDIZI EMRE KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ağları 8 kez sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Emre Kılınç bu sezon Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırdı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında ise 1'er golü bulunuyor.