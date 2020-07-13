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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Başakşehir'e Konya çelmesi!

4-3 Medipol | MAÇ SONUCU

Konyaspor 4-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında Medipol , İttifak Holding deplasmanına konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 4-3'lük skorla Konyaspor oldu.

'in 32'nci haftasında Medipol , deplasmanda İttifak Holding 'a 4-3 mağlup oldu. İstanbul ekibi bu mağlubiyetin ardından 66 puanda kalmasına rağmen, 'un da Yukatel Denizlispor maçını 2-1 kaybetmesiyle birlikte rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korumuş oldu. Turuncu lacivertli ekip, ligin 33'üncü haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor ise bu galibiyetle birlikte küme düşme hattından kurtuldu. Puanını 33'e yükselten Konya ekibi, haftayı rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından 14'üncü sırada noktaladı.

2'nci dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topa havalanan Epureanu'nun kafa vuruşunda Miya topa elle müdahale etti. Hakem , penaltı noktasını gösterdi.

3'üncü dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

20'nci dakikada sol kanattan Alper'in ortasında ceza sahasında Miya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

25'inci dakika Mehmet Topal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Skrtel'in şutunda top yandan auta çıktı.

27'nci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Amir Hadziahmetovic'in pasında Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+1'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Miya'nın şutunda top ağlara gitti: 3-1.

69'uncu dakikada ceza sahasına giren Visca'nın pasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

76'ncı dakikada Caiçara'nın ortasında ceza sahasında Elia'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-3.

84'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-3.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 23:38
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