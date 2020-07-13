Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Jose Sosa'dan şampiyonluk yorumu: Daha bir şey bitmedi!
- Beşiktaş'ın transfer radarına girdi! Antalyasporlu Mukairu...
- Manchester City'e CAS müjdesi! Men cezası kaldırıldı
- Ajax'ın efsane ismi Wim Suurbier hayatını kaybetti!
- Fatih Terim üstünü çizdi! Kadroda düşünülmüyor
- Fenerbahçe'nin yeni transferinin forma numarası belli oldu!
- Galatasaray taraftarından Fatih Terim değerlendirmesi! Ankaragücü maçı sonrası...
- Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor"
- Mert Hakan gerginliğini açıkladı! "Tolgay Arslan ondan hesap sordu ve transfer..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.