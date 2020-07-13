Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, 'in 32. haftasında yarın 'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, , Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
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