Fuat Çapa: Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik

Matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyen kalan Kasımpaşa'da derin bir nefes alabileceklerini belirten teknik direktör Fuat Çapa, "Maçtan ziyade bence geldiğimiz günden itibaren değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Devre arasında yeni bir yapıya girdi Kasımpaşa. 22'nci haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa, özellikle pandemi sürecinden sonra hedef takım haline geldik. Rakiplerimizden her seferinde ciddi bir takımla oynadıklarını duymak bizim için sevindiriciydi. Sadece puan olarak değil, çok anlamda gelişim sağladık. Kredisi olmayan bir takımdık. Kulüp rekorunu egale ettik, buna ihtiyacımız vardı. 22'nci haftada Göztepe ile aramızda 17 puan vardı. Bugün aynı puandayız. Bazı oyuncularımızın bireysel anlamda gelişimi bizi çok mutlu etti. Kariyerinde en çok gol attığı sezon yaşayan oyuncular oldu. Milli takıma aday gösterilen oyuncular var. Güzel bir uyum vardı. Serkan Reçber, kulüp çalışanları, futbolcular ve teknik ekipteki arkadaşların herkesin katkısı çok büyük bu başarıda. Bunun da bir bedeli var. Büyük bedeller ödedik. 4 Şubat'ta gelip, 24 saatini tesislerde geçiren bir ekip vardı. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bize güvenip, inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. 2 maçımız var. Gaziantep ve Başakşehir, 6 puan. Bugünden sonra aşağıya bakmayacağız. Alabileceğimiz maksimum puanı alıp, sezonu tamamlayıp hak ettiğimiz tatile çıkacağız. Güzel bir 10-12 hafta geride bıraktık" şeklinde konuştu.

"SADECE BU SEZONU DÜŞÜNEREK GELMEDİK"

Gelecek sezon Kasımpaşa'da görev alıp almayacağı sorulan Çapa, "Biz buraya gelirken belli hedeflerle geldik. Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik. Kulübün bulunmuş olduğu sıralama soru işaretiydi. Liglerden sonra görüşüleceğini konuşmuştuk. Bugüne kadar işimizi yaptık. Ligde kalmamız gerekiyordu, ona odaklandık. Yarını ya da gelecek sezona bakmadan bugüne odaklandık. Gelecek sezonla ilgili kulübün bir düşüncesi olursa biz zaten buradayız" diye konuştu.

"KASIMPAŞA İYİ BİR KADRO YAPILANMASI YAPACAKTIR"

Devre arasında çok sayıda oyuncu aldıklarını ve bu oyuncularının bir kısmının kiralık olarak kadroya katıldığını belirten Çapa, sözlerini şöyle noktaladı: "Gelecek sezonu bugüne kadar düşünecek durumda değildik. Çok sayıda oyuncu aldık, bunların bir kısmı kiralık. Buraya gelmeden önce oyuncuların bir değeri vardı ve değerleri arttı. Umut ediyorum ki Kasımpaşa bu oyuncuları kadroda tutarak, iyi bir kadro yapılanması yapacaktır."

