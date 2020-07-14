Çapa: Takımımdan çok memnunum

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, maç sonrası oyuncularını kutladı. Son haftalarda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Rizespor'a da kalan maçlarında başarılar diledi. Rizespor'un hocası Ünal Karaman ise işlerinin zorlaştığını belirtip, "Tabii ki ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünü bırakıp yarını düşünmeliyiz."