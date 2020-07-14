Çapa: Takımımdan çok memnunum
Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, maç sonrası oyuncularını kutladı. Son haftalarda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Rizespor'a da kalan maçlarında başarılar diledi. Rizespor'un hocası Ünal Karaman ise işlerinin zorlaştığını belirtip, "Tabii ki ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünü bırakıp yarını düşünmeliyiz."
Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, maç sonrası oyuncularını kutladı. Son haftalarda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Rizespor'a da kalan maçlarında başarılar diledi. Rizespor'un hocası Ünal Karaman ise işlerinin zorlaştığını belirtip, "Tabii ki ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünü bırakıp yarını düşünmeliyiz."
- 14.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çapa: Takımımdan çok memnunum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.