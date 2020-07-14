Çapa: Takımımdan çok memnunum - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Çapa: Takımımdan çok memnunum

Çapa: Takımımdan çok memnunum

, maç sonrası oyuncularını kutladı. Son haftalarda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, 'a da kalan maçlarında başarılar diledi. Rizespor'un hocası ise işlerinin zorlaştığını belirtip, "Tabii ki ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünü bırakıp yarını düşünmeliyiz."

, maç sonrası oyuncularını kutladı. Son haftalarda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, 'a da kalan maçlarında başarılar diledi. Rizespor'un hocası ise işlerinin zorlaştığını belirtip, "Tabii ki ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünü bırakıp yarını düşünmeliyiz."

  1. 14.7.2020
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