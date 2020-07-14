Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı
Futbol hayatını Kasımpaşa'da sürdüren Ricardo Quaresma yaptıklarıyla olay olmaya devam ediyor. Tarzına çok düşkün olan 36 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yaptığı alışveriş için yaklaşık 390 bin lira harcadı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma saha içinde olduğu kadar özel hayatında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor. Tarzına olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu.
Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
Tarzı için servet harcayan Portekizli yıldız, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.
- 14.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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