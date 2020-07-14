Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı

Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı

Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı

hayatını 'da sürdüren yaptıklarıyla olay olmaya devam ediyor. çok düşkün olan 36 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün yaptığı alışveriş için yaklaşık 390 bin lira harcadı.

ekiplerinden forması giyen saha içinde olduğu kadar özel hayatında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor. olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu.

Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, Zorlu 'de objektiflere takıldı.

Tarzı için servet harcayan Portekizli yıldız, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.

  1. 14.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA