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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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’dan futbola devam

Quaresma’dan futbola devam

'nın Portekizli yıldızı , A Spor'a geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'nın Portekizli yıldızı , A Spor'a geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Q7, "Kasımpaşa'da devam etmek isterim ama bu oturup konuşulması gereken bir durum. 2-3 yıl daha oynamaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.

  1. 18.7.2020
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