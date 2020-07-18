Quaresma’dan futbola devam

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Quaresma, A Spor'a geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Q7, "Kasımpaşa'da devam etmek isterim ama bu oturup konuşulması gereken bir durum. 2-3 yıl daha futbol oynamaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.