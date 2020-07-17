Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Quaresma'dan Sergen Yalçın ve şampiyonluk yorumu!

Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar

Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar

Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen Portekizli yıldız , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Süper Lig'deki şampiyonluk savaşından Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a dek önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN VE BEŞİKTAŞ YORUMU

Portekizli yıldız yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ı değerlendirirken, "Ben iyi bir iş yaptığını düşünüyorum (Sergen Yalçın), işlerini beğeniyorum. Umarım Beşiktaş için ve onun için en iyisi geçer. Umarım Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyabilir." dedi.

FUTBOLU NEREDE BIRAKACAK?

Q7, futbol kariyerinin sonunun nasıl geleceğiyle ilgili, "2-3 sene daha devam etmek istiyorum. Siz bir kulüpte bırakmak isteyebilirsiniz ama onların projelerinde olmazsınız. Beşiktaş ve Porto benim için çok değerli, eşit ağırlıkta iki kulüp. Ancak, şimdiden bırakacağım bir kulüp söylemem mümkün değil" dedi.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Portekizli yıldız, "Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum ama Başakşehir iyi bir performans sergiledi. Çok uzun zamandır birlikte uyumlu bir şekilde oynuyorlar. Büyük takımların sorunu da budur herhalde. Çok fazla değişim ve transfer yapıyorlar." dedi.

Öte yandan geleceğine ilişkin sorulan soruya Quaresma, "Kasımpaşa'da devam etmeyi isterim ama Kasımpaşa'dan gelecek sezon ne yapacağımıza dair bir toplantı daveti bekliyorum. Türkiye'de ve Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, burada çok anı biriktirdim." diyerek konuşmasının sonlandırdı.

Ricardo Quaresma'dan Sergen Yalçın ve Beşiktaş açıklaması

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 14:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA