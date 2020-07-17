Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Süper Lig'deki şampiyonluk savaşından Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a dek önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
SERGEN YALÇIN VE BEŞİKTAŞ YORUMU
Portekizli yıldız yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ı değerlendirirken, "Ben iyi bir iş yaptığını düşünüyorum (Sergen Yalçın), işlerini beğeniyorum. Umarım Beşiktaş için ve onun için en iyisi geçer. Umarım Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyabilir." dedi.
FUTBOLU NEREDE BIRAKACAK?
Q7, futbol kariyerinin sonunun nasıl geleceğiyle ilgili, "2-3 sene daha devam etmek istiyorum. Siz bir kulüpte bırakmak isteyebilirsiniz ama onların projelerinde olmazsınız. Beşiktaş ve Porto benim için çok değerli, eşit ağırlıkta iki kulüp. Ancak, şimdiden bırakacağım bir kulüp söylemem mümkün değil" dedi.
"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Portekizli yıldız, "Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum ama Başakşehir iyi bir performans sergiledi. Çok uzun zamandır birlikte uyumlu bir şekilde oynuyorlar. Büyük takımların sorunu da budur herhalde. Çok fazla değişim ve transfer yapıyorlar." dedi.
Öte yandan geleceğine ilişkin sorulan soruya Quaresma, "Kasımpaşa'da devam etmeyi isterim ama Kasımpaşa'dan gelecek sezon ne yapacağımıza dair bir toplantı daveti bekliyorum. Türkiye'de ve Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, burada çok anı biriktirdim." diyerek konuşmasının sonlandırdı.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 14:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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