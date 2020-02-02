Yeni transferin evrakları yetişmedi! TFF'den ek süre istendi
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın, ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Gerard Gohou'ya evrakların yetişmemesi nedeniyle lisans çıkartamadığı öğrenildi. İstanbul temsilcisinin, TFF'den ek süre istediği kaydedildi.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan kadrosuna kattığı Gerard Gohou'nun lisansı çıkmadı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Gohou'nun lisansı eski takımı Beijing BSU'dan evraklar gelmediği için yetişmedi. Kasımpaşa, TFF'den ek süre istedi. Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
26 MAÇTA 21 GOL ATTI
Türkiye'de daha önce Denizlipor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gole imzasını attı.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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