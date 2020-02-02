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02 Şubat 2020, Pazar
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Yeni transferin evrakları yetişmedi! 'den ek süre istendi

Yeni transferin evrakları yetişmedi! TFF'den ek süre istendi

takımlarından 'nın, ara transferin son gününde kadrosuna kattığı 'ya evrakların yetişmemesi nedeniyle lisans çıkartamadığı öğrenildi. temsilcisinin, 'den ek süre istediği kaydedildi.

ekibi 'nın ara döneminde 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan kadrosuna kattığı 'nun lisansı çıkmadı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Gohou'nun lisansı eski takımı Beijing BSU'dan evraklar gelmediği için yetişmedi. Kasımpaşa, 'den ek süre istedi. Transferin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

26 MAÇTA 21 GOL ATTI

'de daha önce Denizlipor ve formalarını giyen 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gole imzasını attı.

  1. 02.02.2020
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