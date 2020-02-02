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02 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-1

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-1 Kasımpaşa

'in 20. haftasında Ankaragücü ve karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını ilgilendiren bu karşılaşmada her iki ekip de 1'er golle puanları paylaştı. Kasımpaşa, Thiam ile Ankaragücü filelerini havalandırırken, Ankaragücü, Rordrigues ile skoru eşitledi ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Ankaragücü ve kora kora bir mücadele verdi. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken puanlar paylaşıldı.

Mücadelenin ilk golü Kasımpaşa'dan geldi. İstanbul temsilcisi, 7. dakikada Thiam'ın Ankaragücü ağlarını sarsmasıyla 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Ankaragücü'nün golü Rodrigues'le geldi. Sarı lacivertli futbolcu, 50. dakikada golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 16'ya çıkartarak 16. sırada yer almaya devam ederken, Ankaragücü 14 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Yani Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 15:47
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