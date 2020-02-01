A.Gücü’nde 11 transfer
Transfer yasağını kaldıran A.Gücü, 7'si yabancı 11 futbolcuyla imza atıp şov yaptı.
Transfer yasağını kaldıran A.Gücü, 7'si yabancı 11 futbolcuyla imza atıp şov yaptı. Başkent ekibi, Bodo'dan 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci Friedrich, Randers'ten 25 yaşındaki Gürcü sol kanat Lobjanidze, A.Grozny'den 22 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Michalak, B.River'dan 30 yaşındaki Venezuelalı golcü Rivas, D.Kiev'den 24 yaşındaki Lüksemburglu golcü Rodrigues, L.Gdansk'tan 28 yaşındaki ön libero Lukasik, son olarak yine A.Gücü forması giyen 31 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat Nduka, Altınordu'dan 25 yaşındaki sağ kanat Enes Kubat, Başkent Akademi'den 21 yaşındaki sol kanat Ahmet Sun ve 20 yaşındaki sol kanat Suat Kaya ve Karabük'ten 19 yaşındaki sağ bek Arda Belen'i aldı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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