Visca'nın Şehir'i
16 haftalık yenilmezlik serisini F.Bahçe maçıyla kaybeden Bozbaykuşlar, Gençlerbirliği karşısında eski günlerine dönen Edin Visca ile sonuca gitti.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Başakşehir, Edin Visca (2) ve Crivelli'nin golleriyle 3 puana uzandı. Başkent ekibinin şeref sayısını Floyd Ayite kaydetti: 3-1. Geçen hafta F.Bahçe'ye kaybederek 16 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Bozbaykuşlar, Edin Visca'nın eski günleri andırmasıyla şov yaptılar ve son 5 haftadaki 4'üncü galibiyetini ettiler.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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