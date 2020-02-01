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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Visca'nın Şehir'i

Visca'nın Şehir'i

16 haftalık yenilmezlik serisini F.Bahçe maçıyla kaybeden , karşısında eski günlerine dönen ile sonuca gitti.

Haftanın açılış maçında 'ni ağırlayan , (2) ve Crivelli'nin golleriyle 3 puana uzandı. Başkent ekibinin şeref sayısını Floyd Ayite kaydetti: 3-1. Geçen hafta F.Bahçe'ye kaybederek 16 haftalık yenilmezlik serisi sona eren , Edin Visca'nın eski günleri andırmasıyla şov yaptılar ve son 5 haftadaki 4'üncü galibiyetini ettiler.

  1. 1.2.2020
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