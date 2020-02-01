Rize’ye yıldız adayı
Çaykur Rizespor transferin son gününde de boş durmadı.
Çaykur Rizespor transferin son gününde de boş durmadı. Yeşil-mavililer, TFF 1. Lig'de Menemenspor formasıyla oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken sol bek Alberk Koç'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den de birçok kulübün takibindeki 22 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon Menemen ile çıktığı 20 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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