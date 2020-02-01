Rize’ye yıldız adayı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Rize’ye yıldız adayı

’ye yıldız adayı

Rize’ye yıldız adayı

 Rizespor transferin son gününde de boş durmadı.

Rizespor transferin son gününde de boş durmadı. Yeşil-mavililer, 1. Lig'de Menemenspor formasıyla oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken sol bek Alberk Koç'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 'den de birçok kulübün takibindeki 22 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon Menemen ile çıktığı 20 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 1.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rize’ye yıldız adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN