Rize’ye yıldız adayı

Çaykur Rizespor transferin son gününde de boş durmadı. Yeşil-mavililer, TFF 1. Lig'de Menemenspor formasıyla oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken sol bek Alberk Koç'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den de birçok kulübün takibindeki 22 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon Menemen ile çıktığı 20 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.