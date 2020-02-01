Göztepe’de rota son 10 hafta

Ligde ikinci yarıya 2'de 2'yle başlayan Göztepe, Denizli'de de bu serisini sürdürmek istiyor. Yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı eli boş gönderen ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, "En iyisini istiyoruz. Bitime 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye iddialı konuştu.

TRANSFERLERE GÜVENOYU

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni transferlere güvenoyu verdi. Denizlispor maçında stoper Reis ve sol kanat Tripic'in oynamayacağını belirten Palut, "Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak" ifadelerini kullandı.