Göztepe’de rota son 10 hafta
Göztepe’de İlhan Palut, “Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız” dedi.
Ligde ikinci yarıya 2'de 2'yle başlayan Göztepe, Denizli'de de bu serisini sürdürmek istiyor. Yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı eli boş gönderen ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, "En iyisini istiyoruz. Bitime 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye iddialı konuştu.
TRANSFERLERE GÜVENOYU
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni transferlere güvenoyu verdi. Denizlispor maçında stoper Reis ve sol kanat Tripic'in oynamayacağını belirten Palut, "Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak" ifadelerini kullandı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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