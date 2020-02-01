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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Paşa’da çifte

Paşa’da çifte transfer

Kadrosunda büyük çaplı bir yapılanmaya giden , 2 daha yaptı.

Kadrosunda büyük çaplı bir yapılanmaya giden , 2 daha yaptı. Lacivert- beyazlılar, ekibi Huddersfield'dan 25 yaındaki Kosovalı sol bek Hadergjonaj'ı kiraladı. Diğer transfer ise 'tan 26 yaşındaki Tunuslu stoper Meriah oldu.

  1. 1.2.2020
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