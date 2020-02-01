Paşa’da çifte transfer

Kadrosunda büyük çaplı bir yapılanmaya giden Kasımpaşa, 2 transfer daha yaptı. Lacivert- beyazlılar, İngiltere Championship ekibi Huddersfield'dan 25 yaındaki Kosovalı sol bek Hadergjonaj'ı kiraladı. Diğer transfer ise Olympiakos'tan 26 yaşındaki Tunuslu stoper Meriah oldu.