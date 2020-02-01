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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Mathias Zanka Jorgensen Fortuna Düsseldorf'ta

Kulübü, sezon başında kadroya kattığı 'in 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Bundesliga ekibi 'a kiralandığını açıkladı.

, 29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Zanka'nın 'a kiralandığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz.

''HER ŞEY ÇOK HIZLI GERÇEKLEŞTİ''

Fenerbahçe'den ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka süreciyle ilgili konuştu.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı oyuncu "Her şey çok hızlı gerçekleşti, 12 saat içinde oldu transfer. Biraz hareketliydi ancak iyi bir görüşme gerçekleştirdim Düsseldorf ile ve sonunda bu transfer için mutluyum." dedi.

Defanstaki özelliklerinden bahseden Zanka; "29 yaşındayım ve tecrübeli bir oyuncuyum. Düsseldorf'a katkı vermek istiyorum. Atletik bir defans oyuncusuyum, hızlıyım ve oyuna kalite de katarım." dedi.

Hedeflerinden de bahseden oyuncu; "Hedefim Düsseldorf'u ligde tutmak. Şu anda kulüp olması gereken yerde değil. olabildiği kadar katkı vermek ve sıkı çalışarak üzerime düşeni yapmak istiyorum." dedi.

  1. 1.2.2020
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