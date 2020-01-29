Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor... Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor'un kıyasıya rekabet ettiği bu serüvende 20. haftanın perdesi açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemlerini açıkladı! Buna göre Akyazı'da oynanacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte detaylar...
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
İŞTE DETAYLAR
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Ali Palabıyık yönetti.
Bu maçların 5'i berabere biterken, diğer iki maçta taraflar birer kez kazandı.
Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 13:48
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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