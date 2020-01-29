Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! | Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim? Ali Palabıyık kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

'de şampiyonluk yarışı kızışıyor... , , Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor'un kıyasıya rekabet ettiği bu serüvende 20. haftanın perdesi açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - karşılaşmasının hakemlerini açıkladı! Buna göre Akyazı'da oynanacak mücadelede düdük çalacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 -:

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

İŞTE DETAYLAR

Trabzonspor ile arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Ali Palabıyık yönetti.

Bu maçların 5'i berabere biterken, diğer iki maçta taraflar birer kez kazandı.

Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 13:48
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