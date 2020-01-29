Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Ali Palabıyık yönetti.

Bu maçların 5'i berabere biterken, diğer iki maçta taraflar birer kez kazandı.

Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.