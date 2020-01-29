Gökhan Çıra'dan olay paylaşım! Emre Belözoğlu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'un kanat oyuncusu Gökhan Çıra'dan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı geldi. Gökhan, yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu için Türkiye'de karakterini örnek aldığım tek insan" dedi.

Gökhan, sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe'yi desteklediğini ifade ederken, "Bizimkisi çocukluk aşkı Türkiye'de karakterini örnek aldığım tek insan senin kalbini bilen biliyor abi iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi." yazısının ardından Emre Belözoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketledi.

GALATASARAY İLE POLEMİĞE GİRMİŞTİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yaratmıştı. Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve galibiyeti kutlamıştı. Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." ifadelerini kullanmıştı. Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekmişti.