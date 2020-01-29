Fenerbahçe'ye bedava transfer geliyor! Rıza Çalımbay...

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlatmıştı. Sarı lacivertliler, bu galibiyetin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Ocak transfer sezonunun bitimine kısa süre kala ataklarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, daha önce kadrosuna sadece Frankfurt'tan Falette'yi dahil etmiş ancak mali sorunlar nedeniyle henüz adını TFF'ye bildirememişti. Federasyon'un 16 milyon TL'lik limit arttırımına karşın transferde eli kolu bağlı olan sarı lacivertliler, bu kez rotayı herhangi bir bonservis veya kiralık ödemesi yapılmasına gerek duyulmayacak bir isme yöneltti.

F.BAHÇE'YE SÜRPRİZ ADAY; DIELNA

Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, son olarak MLS ekiplerinden Portland Timbers'ta forma giyen Claude Dielna'ya kancayı attı. Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncu için sarı lacivertliler araştırmalarda bulunuyor.

TRANSFERDE SİVASSPOR RAKİP OLDU!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dielna transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon gösterdiği performansla futbol otoritelerinin alkışlarını toplayan Sivasspor'un da, oyuncu için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

RAMI GİDERSE...

Fransız medyasının okuyucularına aktardığı haberde sürpriz bir bilgiye de yer verildi. Buna göre Fenerbahçe, Adil Rami'nin ayrılışı halinde oyuncuya resmi imzayı attıracak.

CLAUDE DIELNA KİMDİR?

14 Aralık 1987 tarihinda Fransa'nın Clichy-la-Garenne şehrinde dünyaya gelen Claude Dielna, stoper mevkinde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu, görev verilmesi halinde savunmanın solunda da oynayabiliyor.

Kariyerine SM Caen U19 takımında başlayan 32 yaşındaki savunmacı, daha sonra FC Lorient B, Istres Football Club, Olimpiakos, CS Sedan-Ardennes, AC Ajaccio, Sheffield Wednesday, Slovan Bratislava, Dinamo Bükreş, New England Revolution ve Portland Timbers formalarını terletti.

Kariyeri boyunca toplamda 211 müsabakada rol alan Dielna, 5 gol 2 asistle oynadı. Öte yandan Dielna'nın transfermarkt değeri 500 bin euro.