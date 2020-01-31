Fenerbahçe'den 18.00 tepkisi

Fenerbahçe Tahkim'in ret cevabı üzerine şu açıklamayı yaptı: Transferler bazen son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Avrupa ile aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferin saat 16.00 itibarıyla sona ermesi sonucu ile karşı karşıyayız.