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31 Ocak 2020, Cuma
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'den 18.00 tepkisi

Fenerbahçe'den 18.00 tepkisi

Tahkim'in ret cevabı üzerine şu açıklamayı yaptı: Transferler bazen son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Avrupa ile aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda 'de transferin saat 16.00 itibarıyla sona ermesi sonucu ile karşı karşıyayız.

Tahkim'in ret cevabı üzerine şu açıklamayı yaptı: Transferler bazen son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Avrupa ile aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda 'de transferin saat 16.00 itibarıyla sona ermesi sonucu ile karşı karşıyayız.

  1. 31.1.2020
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