Sol bek transferi takasla geliyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, sol bek transferi için vites yükseltti... Ara dönemde Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçen sarı lacivertliler, resmi imzayı attırmak için TFF'den gelecek onayı bekliyor. Daha önce Federasyon tarafından 16 milyon TL'lik limit arttırımına gidilen ancak bu rakamı oldukça düşük bulan sarı lacivertliler, yeniden itiraz ederek bu miktarı yukarı çekmek için çalışmalarını yürütüyor. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Milanlı sol bek oyuncusu Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan ancak henüz resmi imzayı attıramayan Fenerbahçe'de rota Süper Lig'in yıldızına çevrildi... Kanarya, sol bek operasyonu takas formülünü devreye soktu! İşte detaylar...
29 Ocak 2020 Çarşamba 10:01
Güncelleme: 29.01.2020 10:13
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında, Kadıköy'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve taraftarı önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatlamıştı.
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Kadıköy'de alınan galibiyetin ardından Sivasspor'un evinde yaşadığı puan kaybı, sarı lacivertlileri iyiden iyiye havaya sokarken, rota bu kez eksik ve yetersiz olarak görülen yerlere çevrildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında bu bölgede Nabil Dirar'ı değerlendiren Ersun Yanal, ligin gelecek haftalarında sorun yaşamamak adına 'gerçek mevki sol bek' olan birinin mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti.
Uzun süredir İtalya Serie A devi Milan ile görüşen ve Şili'li sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, TFF ile mali anlamda uzlaşılamaması nedeniyle oyuncuya resmi imzayı attıramamıştı.
RODRIGUEZ ELDEN KAÇIYOR
Öte yandan sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı yıldız futbolcu, daha fazla Fenerbahçe'yi beklemeyerek Serie A ekibi Napoli ile görüşmelere başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de ibre bir başka sol bek oyuncusuna döndü.