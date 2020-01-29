Sol bek transferi takasla geliyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, sol bek transferi için vites yükseltti... Ara dönemde Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçen sarı lacivertliler, resmi imzayı attırmak için TFF'den gelecek onayı bekliyor. Daha önce Federasyon tarafından 16 milyon TL'lik limit arttırımına gidilen ancak bu rakamı oldukça düşük bulan sarı lacivertliler, yeniden itiraz ederek bu miktarı yukarı çekmek için çalışmalarını yürütüyor. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Milanlı sol bek oyuncusu Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan ancak henüz resmi imzayı attıramayan Fenerbahçe'de rota Süper Lig'in yıldızına çevrildi... Kanarya, sol bek operasyonu takas formülünü devreye soktu! İşte detaylar...

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:01 Güncelleme: 29.01.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





