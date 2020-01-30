Fenerbahçeli Yusuf Mert Tunç'un transferi tamamlanmak üzere
Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Yusuf Mert Tunç'un, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transferinin yakın olduğu bildirildi. Genç golcünün sarı-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç'un, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'le transfer görüşmesi yaptığı ve ayrılığın an meselesi olduğu bildirildi.
YUSUF MERT TUNÇ KİMDİR?
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 19 yaşındaki golcü oyuncu, daha sonra Fenerbahçe altyapısında geçiş yapmıştı. 2019'un Eylül ayında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'a kiralanan 1.86'lık santrafor, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için kasım ayında takıma geri döndü.
Bilindiği gibi şu anda Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral da, Fenerbahçe altyapısından Portekiz'in yolunu tutmuştu.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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