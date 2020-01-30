Fenerbahçeli Yusuf Mert Tunç'un Varzim'e transferi tamamlanmak üzere! Yusuf Mert Tunç kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçeli 'un transferi tamamlanmak üzere

Fenerbahçeli Yusuf Mert Tunç'un transferi tamamlanmak üzere

forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu 'un, 2. Lig takımlarından Varzim'e transferinin yakın olduğu bildirildi. Genç golcünün sarı-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ara döneminde 'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu 'un, 2. Lig takımlarından Varzim'le transfer görüşmesi yaptığı ve ayrılığın an meselesi olduğu bildirildi.

YUSUF MERT TUNÇ KİMDİR?

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 19 yaşındaki golcü oyuncu, daha sonra Fenerbahçe altyapısında geçiş yapmıştı. 2019'un Eylül ayında 1. Lig takımlarından 'a kiralanan 1.86'lık santrafor, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için kasım ayında takıma geri döndü.

Bilindiği gibi şu anda Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral da, Fenerbahçe altyapısından Portekiz'in yolunu tutmuştu.

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  1. 30.01.2020
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