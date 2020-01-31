Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi. Trabzon'a inen sarı-lacivertli takım, kamp yapacağı otele yerleşti.
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