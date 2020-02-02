Orgill'den yeşil sahalarda görülmemiş hareket! Ankaragücü'nde... | Dever Orgill penaltı hareketi, Deve Orgill kimdir? - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Yeşil sahalarda böylesi görülmedi! maçında...

Yeşil sahalarda böylesi görülmedi! Ankaragücü maçında...

Süper Lig'in 20. haftasında ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada her iki takım da attığı 1'er golle puanları paylaşırken, karşılaşmanın 47 dakikasında, ilginç bir görüntü ekranlara yansıdı. Ankaragücü'nün golcüsü Orgill, penaltı noktasına önce oturdu, sonra yattı! İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu müsabaka, Kasımpaşa'dan Mame Baba Thiam (7') ve Ankaragücü'nden Gelson Rodrigues'in (50') golleriyle 1-1 bitti.

Mücadelenin 47. dakikasında, ilginç bir görüntü ekranlara yansıdı. Ankaragücü'nün golcüsü Dever Orgill, Kasımpaşa ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakemin tepkisiz olduğunu gören sarı lacivertli golcü, pozisyonun penaltı olduğunu belirterek penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı verdi.

"PENALTI OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Maçın ardından bu pozisyona ilişkin konuşan Orgill, "Penaltı olduğunu biliyordum. Önce bir darbe geldi, sonra bacağımdan tuttu, beni aşağıya çekti. Karardan emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum. Zaten hakem de gördü ve penaltıyı verdi." dedi.

İŞTE O ANLAR (GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 16:45
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