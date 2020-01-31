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31 Ocak 2020, Cuma
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'nin gözdesi Hadergjonaj ile imzaladı!

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hadergjonaj Kasımpaşa ile imzaladı!

Ara sezonunun bitimine dakikalar kala Süper Lig ekiplerinden bombayı patlattı. Mavi beyazlılar, 'nin de transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Kosovalı sağ bek 'ı kadrosuna dahil etti! İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden , İngiltere'nin Huddersfield'da forma giyen Kosovalı sağ bek oyuncusu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Mavi beyazlı kulübün aktardığı bilgilere göre Kosovalı futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa'nın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

  1. 31.01.2020
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