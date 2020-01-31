Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hadergjonaj Kasımpaşa ile imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiltere'nin Huddersfield'da forma giyen Kosovalı sağ bek oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Mavi beyazlı kulübün aktardığı bilgilere göre Kosovalı futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa'nın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."