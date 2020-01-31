Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hadergjonaj Kasımpaşa ile imzaladı!
Ara transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bombayı patlattı. Mavi beyazlılar, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna dahil etti! İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiltere'nin Huddersfield'da forma giyen Kosovalı sağ bek oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Mavi beyazlı kulübün aktardığı bilgilere göre Kosovalı futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.
Kasımpaşa'nın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Hadergjonaj Kasımpaşa ile imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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