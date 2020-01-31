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31 Ocak 2020, Cuma
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İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!

2019/2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler transfer perdesinin kapanmasına az bir süre kala bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte Süper Lig'in 18 kulübünün transfer raporu...

31 Ocak 2020 Cuma 10:39 Güncelleme: 31.01.2020 12:08
İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!

YUSUF MERT TUNÇ >>> FENERBAHÇE >>> VARZIM | YAŞ: 19 - MEVKİ: FORVET

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İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!
İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!

Süper Lig'in ikinci yarısı tüm hızıyla sürüyor... 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi bugün saat 18.00'da sona eriyor. Peki hangi kulüp kimleri kadrosuna kattı ve hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu. (Takımlar harf sırasına göre dizilmiştir)

İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!

ANTALYASPOR

İşte Süper Lig ekiplerinin transfer raporu!

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