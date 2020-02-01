İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi resmen son erdi. Ligin 18 kulübü birçok ismi kadrosuna katmasının yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Yapılan transferlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmaya planlayan ligin 3 devinde bazı isimler elde kaldı... İşte o isimler.

1 Şubat 2020 Cumartesi 12:39 Güncelleme: 01.02.2020 12:39
İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

Süper Lig'de 27 gün süren ara transfer dönemi resmen tamamlandı. Özellikle transferin son gününde gaza basan kulüpler birçok ismi kadrosuna kattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken birçok isimle de yollarını ayırdı. Takımdan gönderilmesi planlanan bazı isimler ise elde kaldı.

TAMAMLANAN TÜM TRANSFERLER İÇİN TIKLAYIN

İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takımdan gönderileceği çokça konuşulan ancak elde kalan isimler...

İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

YUTO NAGATOMO
Sarrachi'nin gelmesiyle ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu. İtalya'dan istediği teklifleri alamadı ve Galatasaray'da kaldı.

İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

ADIL RAMI
Zanka'nın ayrılması sonrasında Ersun Yanal'ın stoperdeki kozu olarak devam edecek. Rami ile Derby County'nin ilgilendiği iddia ediliyordu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN