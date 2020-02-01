İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi resmen son erdi. Ligin 18 kulübü birçok ismi kadrosuna katmasının yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Yapılan transferlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmaya planlayan ligin 3 devinde bazı isimler elde kaldı... İşte o isimler.
1 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
Güncelleme: 01.02.2020 12:39
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Süper Lig'de 27 gün süren ara transfer dönemi resmen tamamlandı. Özellikle transferin son gününde gaza basan kulüpler birçok ismi kadrosuna kattı.
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Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken birçok isimle de yollarını ayırdı. Takımdan gönderilmesi planlanan bazı isimler ise elde kaldı.