İşte 3 büyüklerin transferle gönderemediği futbolcular!

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi resmen son erdi. Ligin 18 kulübü birçok ismi kadrosuna katmasının yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Yapılan transferlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmaya planlayan ligin 3 devinde bazı isimler elde kaldı... İşte o isimler.