Süper Lig'de transfer perdesi resmen kapandı. Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Peki hangi kulüp hangi oyuncularla sözleşme imzaladı? Hangi isimlerle vedalaştı. İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu...