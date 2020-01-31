Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Süper Lig'de transfer perdesi resmen kapandı. Kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Peki hangi kulüp hangi oyuncularla sözleşme imzaladı? Hangi isimlerle vedalaştı. İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu...

31 Ocak 2020 Cuma 10:39 Güncelleme: 31.01.2020 18:24
Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

Süper Lig'in ikinci yarısı tüm hızıyla sürüyor... 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi resmen sona erdi. Peki hangi kulüp kimleri kadrosuna kattı ve hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte Süper Lig'in 18 ekibinin transfer raporu. (Takımlar harf sırasına göre dizilmiştir)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...
Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

ANTALYASPOR

Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

GELENLER

Transferde perde resmen kapandı! İşte Süper Lig'in transfer raporu...

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