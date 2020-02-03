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03 Şubat 2020, Pazartesi
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A.Gücü Paşa’yı aşamadı

A.Gücü Paşa’yı aşamadı

Ateş hattındaki iki takımın kapışması, ve ’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Transferin en hareketli iki kulübü Ankaragücü ve , kozlarını başkentte paylaştı. 15 yapan sarı-lacivertliler, 4 yeni ismine yer verirken, 11 adam alan Paşa ise 9 yeni transferiyle mücadele etti. Lacivertbeyazlılar, 7'de 'la öne geçti. 28'de Lobjanidze, direğe takıldı ve ilk yarı Paşa'nın üstünlüğüyle bitti.

PENALTI OTURMASI

A.Gücü'nün 50'de penaltı kazandığı pozisyonda ilginç anlar yaşandı. Orgill, yerde kalmasının ardından pozisyonun penaltı olduğunu belirterek penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. VAR'dan verilen penaltı sonrası yeni transfer , golü buldu ve maç da bu skorla sona erdi. A.Gücü 14, Paşa ise 5 maçtır galip gelemiyor.

AKÇAY: ASLA PES ETMEYECEĞİZ

A.Gücü'nün yeni teknik direktörü , beraberliğe rağmen camiaya umut dağıttı. Akçay, "Psikolojik olarak hazırız, fiziki olarak problemimiz var. Önümüzde zor süreç var ama asla pes etmeyeceğiz. Ligde kalma yolunda her şeyi yapacağız. Umarım Allah da bizi görür" diye konuştu.

  1. 3.2.2020
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