Ege derbisi nefes kesecek

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Denizli, ikinci devreye 2'de 2'yle başlayan Göztepe'yi konuk edecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko yok. Göz-Göz'de ise stoper Reis ve golcü Tripic forma giyemeyecek.