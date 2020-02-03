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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Ege derbisi nefes kesecek

Ege derbisi nefes kesecek

'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne olacak.

'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan , ikinci devreye 2'de 2'yle başlayan 'yi konuk edecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko yok. Göz-Göz'de ise stoper Reis ve golcü Tripic forma giyemeyecek.

  1. 3.2.2020
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