Ege derbisi nefes kesecek
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne olacak.
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Denizli, ikinci devreye 2'de 2'yle başlayan Göztepe'yi konuk edecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Tolgahan, stoper Mustafa ve forvet Sacko yok. Göz-Göz'de ise stoper Reis ve golcü Tripic forma giyemeyecek.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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