Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Rizespor Kasımpaşa deplasmanından eli boş döndü!

2-0 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

, 'in 32. haftasında 'u konuk etti. Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Hajradinovic ve Anıl Koç kaydetti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Karadeniz ekibi 32 puanda kalarak son 2 hafta kala küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

'de 8 maçlık yenilmezlik serisi karşısında son bulan sahasında Rizespor'u Hajradinovic ve Anıl Koç'un golleriyle 2-0 mağlup etti. İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılıp küme düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak isteyen konuk ekip karşılaşmadan eli boş döndü. Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Rizespor ise 32 puanda kaldı.

Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Kasımpaşa önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, ise Yeni Malatya'yı konuk edecek.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 21:44
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