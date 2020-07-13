Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa sahasında Rizespor'u Hajradinovic ve Anıl Koç'un golleriyle 2-0 mağlup etti. İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılıp küme düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak isteyen konuk ekip karşılaşmadan eli boş döndü. Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Rizespor ise 32 puanda kaldı.



Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Kasımpaşa önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Çaykur Rizespor ise Yeni Malatya'yı konuk edecek.