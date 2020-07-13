Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Hajradinovic ve Anıl Koç kaydetti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, Karadeniz ekibi 32 puanda kalarak son 2 hafta kala küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.
Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa sahasında Rizespor'u Hajradinovic ve Anıl Koç'un golleriyle 2-0 mağlup etti. İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılıp küme düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak isteyen konuk ekip karşılaşmadan eli boş döndü. Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Rizespor ise 32 puanda kaldı.
Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Kasımpaşa önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Çaykur Rizespor ise Yeni Malatya'yı konuk edecek.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 21:44
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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