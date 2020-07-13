Jose Sosa'dan şampiyonluk yorumu: Daha bir şey bitmedi!

Ligde son üç haftaya lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren Trabzonspor pes etmiyor. Bordo-Mavililer bugünkü Denizli maçı öncesinde tek yürek tek bilek oldu.

MÜTHİŞ BİR HAVA YARATTI

Dünkü idman öncesinde kaptan Sosa ile Abdülkadir Ömür ve Uğurcan toplantı yaptı. 3 yıldızın sözleri takım içinde müthiş bir hava yarattı.

SAVAŞMAYA DEVAM

Sosa, "Daha bir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşacağız" derken, Abdülkadir ve Uğurcan, "Mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuştu.

TEK HEDEF 3 PUAN OLACAK

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, Denizli deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Fırtına rakibini yenip Başakşehir'in kaybını bekleyecek. Yani ayaklar Denizli'de, akıllar Konya'da olacak.

TRABZON'DA TESTLER NEGATİF

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.