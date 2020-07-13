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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Jose Sosa'dan şampiyonluk yorumu: Daha bir şey bitmedi!

'dan şampiyonluk yorumu: Daha bir şey bitmedi!

Jose Sosa'dan şampiyonluk yorumu: Daha bir şey bitmedi!

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek 'da futbolcular tek yürek oldu. Kaptan ile Abdülkadir ve Uğurcan, yaptığı konuşmada henüz yarışın bitmediğini ifade etti.

Ligde son üç haftaya lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren pes etmiyor. Bordo-Mavililer bugünkü Denizli maçı öncesinde tek yürek tek bilek oldu.

MÜTHİŞ BİR HAVA YARATTI
Dünkü idman öncesinde kaptan Sosa ile Abdülkadir Ömür ve Uğurcan toplantı yaptı. 3 yıldızın sözleri takım içinde müthiş bir hava yarattı.

SAVAŞMAYA DEVAM
Sosa, "Daha bir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşacağız" derken, Abdülkadir ve Uğurcan, "Mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuştu.

TEK HEDEF 3 PUAN OLACAK
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, Denizli deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Fırtına rakibini yenip Başakşehir'in kaybını bekleyecek. Yani ayaklar Denizli'de, akıllar Konya'da olacak.

TRABZON'DA TESTLER NEGATİF
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

  1. 13.07.2020
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