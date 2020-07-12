Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi...
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak Trabzonspor kafilesi Denizli'ye hareket etti. Yolculuk öncesi tesislere gelen birçok taraftar takımlarını tezahüratlarla uğurladı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti.
Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı. Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'u 32'nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra Trabzon Havalimanı'na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli'ye hareket etti. Bordo mavililer, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
- 12.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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