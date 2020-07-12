Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi...

’a taraftar morali! maçı öncesi...

Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi...

'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak kafilesi 'ye hareket etti. Yolculuk öncesi tesislere gelen birçok taraftar takımlarını tezahüratlarla uğurladı. İşte detaylar...

, 'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı karşılaşma için 'ye hareket etti.
Yolculuk öncesi 'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı. Süper Lig'de son olarak karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'u 32'nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra 'na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli'ye hareket etti. Bordo mavililer, yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

  1. 12.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor’a taraftar morali! Denizli maçı öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA