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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sahne Nwakaeme’nin

Sahne Nwakaeme’nin

 devinin sihirbazı Nwakaeme, bugün ilk 11'de yer alacak.

devinin sihirbazı Nwakaeme, bugün ilk 11'de yer alacak. Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, derbisinde 5, sınavında ise 26 dakika görev alabilmişti. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi ile Ndiaye'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

  1. 13.7.2020
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