Sahne Nwakaeme’nin

Karadeniz devinin sihirbazı Nwakaeme, bugün ilk 11'de yer alacak. Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, Galatasaray derbisinde 5, Antalyaspor sınavında ise 26 dakika görev alabilmişti. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi ile Ndiaye'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.