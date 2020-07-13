Kahveler bizden
The Coffee Cab iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında tasarlanan Trabzonspor kahve satış aracı, taraftara hizmet verecek.
The Coffee Cab iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında tasarlanan Trabzonspor kahve satış aracı, taraftara hizmet verecek. Trabzonsporlular mobil kahve aracından satın aldıkları ürünlerin karşılığında kulübe de destek olacaklar. Kahve aracı dün akşam saat 18.00'de Ayasofya'daki 2 numaralı cepte yerini aldı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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