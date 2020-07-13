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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kahveler bizden

Kahveler bizden

iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında tasarlanan kahve satış aracı, taraftara hizmet verecek.

iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında tasarlanan kahve satış aracı, taraftara hizmet verecek. Trabzonsporlular mobil kahve aracından satın aldıkları ürünlerin karşılığında kulübe de destek olacaklar. Kahve aracı dün akşam saat 18.00'de Ayasofya'daki 2 numaralı cepte yerini aldı.

  1. 13.7.2020
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