Canlı yayında açıkladı! "Trabzonspor'da takımla sahaya o isim çıkacak"
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel detayları aktardı. Sel, "Trabzonspor'da son iki karşılaşmada takımın başında Eddie Newton olacak" ifadelerini kullandı.
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