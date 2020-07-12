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12 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: 'un kafilesi belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu!

Son dakika... 'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak 'da karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. İşte Trabzonspor'un kafilesi...

Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafile şu isimlerden oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil , Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, Guilherme, , Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 17:38
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