Son dakika: Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu!
Son dakika... Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. İşte Trabzonspor'un Denizli kafilesi...
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafile şu isimlerden oluşuyor;
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 17:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'un Denizli kafilesi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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