Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları nagatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tüm takıma 13. defa yapılan corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularına yapılan corona virüsü test sonuçları negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.
- 12.07.2020
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