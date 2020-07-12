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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Corona virüsü test sonuçları açıklandı!

'da corona virüsü test sonuçları nagatif çıktı

Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları nagatif çıktı

ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklamada, tüm takıma 13. defa yapılan corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

'da Başkan , yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularına yapılan corona virüsü test sonuçları negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.

  1. 12.07.2020
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