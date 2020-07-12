Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları nagatif çıktı

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularına yapılan corona virüsü test sonuçları negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.