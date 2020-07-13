Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı..

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Gaziantep'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

KAYSERİ MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!

Ev sahibinde Bernard Mensah 73. dakikada, Diego Angelo da 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kayserispor, rakibi karşısında 2 kişi eksik olmasına rağmen beraberliği buldu. Ev sahibinde son haftaların formda ismi Artem Kravets 90+2'de attığı golle takımına hayat verdi: 1-1.

Kümede kalma yolunda kritik bir puan alan Kayserispor, son 2 haftaya 32 puanla 16. sırada girecek.

Ligde rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı.