Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, 32. haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen ve 9 kişi kalan sarı-kırmızılılar 1 puanı 90+2'de Artem Kravets'in golüyle kurtardı.
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı..
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Gaziantep'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.
KAYSERİ MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!
Ev sahibinde Bernard Mensah 73. dakikada, Diego Angelo da 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Kayserispor, rakibi karşısında 2 kişi eksik olmasına rağmen beraberliği buldu. Ev sahibinde son haftaların formda ismi Artem Kravets 90+2'de attığı golle takımına hayat verdi: 1-1.
Kümede kalma yolunda kritik bir puan alan Kayserispor, son 2 haftaya 32 puanla 16. sırada girecek.
Ligde rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 21:19
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