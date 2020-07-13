Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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1-1 FK | MAÇ SONUCU

Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'de düşme hattında yer alan , 32. haftada konuk ettiği FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen ve 9 kişi kalan sarı-kırmızılılar 1 puanı 90+2'de Artem Kravets'in golüyle kurtardı.

'in 32. haftasında ile FK karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı..

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol Gaziantep'ten geldi. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

KAYSERİ MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI!
Ev sahibinde Mensah 73. dakikada, Diego Angelo da 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kayserispor, rakibi karşısında 2 kişi eksik olmasına rağmen beraberliği buldu. Ev sahibinde son haftaların formda ismi Artem Kravets 90+2'de attığı golle takımına hayat verdi: 1-1.

Kümede kalma yolunda kritik bir puan alan Kayserispor, son 2 haftaya 32 puanla 16. sırada girecek.

Ligde rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 21:19
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