Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, son dakikalarda Kravets'in attığı golle 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından umutlu konuştu.

Ligde kalmak için son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Gözbaşı, "Hep söylediğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Gözbaşı ayrıca maçın hakemini de eleştirip, Mehsah'a çok fazla faul yapıldı ancak hakem görmedi. Sonunda da Mensah kırmızı kart gördü" yorumunu yaptı.