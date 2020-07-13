Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Gözbaşı, "Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, son dakikalarda Kravets'in attığı golle 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından umutlu konuştu.
Ligde kalmak için son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Gözbaşı, "Hep söylediğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
Gözbaşı ayrıca maçın hakemini de eleştirip, Mehsah'a çok fazla faul yapıldı ancak hakem görmedi. Sonunda da Mensah kırmızı kart gördü" yorumunu yaptı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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